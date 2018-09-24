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Ветеринары сделали операцию аисту в Благовещенске

Общество

«Открытый перелом был, рана довольно обширная была»

Благовещенск, 24 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  В Благовещенске ветеринары выхаживают раненого дальневосточного аиста, у которого сломано крыло. Птицу нашел в лесу один из грибников, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Аисту, которого назвали Саней, сделали операцию и наложили на крыло гипс. Сначала Саня очень боялся людей, но после лечения стал спокойнее. Сейчас он выдерживает все процедуры, берет угощенье из рук и даже откликается на свое имя. Аппетит у аиста отличный — в день он съедает до килограмма свежей рыбы. Но сможет ли он летать после выздоровления, пока непонятно.

«Открытый перелом был, рана довольно обширная была, — сказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира Приамурья Дмитрий Худолеев. — Сейчас ветеринары, можно сказать, в прямом смысле слова, собрали по кусочкам — будем ждать. Вчера мы делали рентген — снимки крыла — пока прогноз неутешительный. Кости не срастаются, но еще прошло не столь много времени, чтоб делать какие-то окончательные выводы».

Следующий снимок аисту сделают через две недели — картина будет более ясная. Но уже понятно, что в этом году птица от травмы полностью оправиться не сможет. Зимовать Сане придется под присмотром ветеринаров в теплом вольере.

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Спасение диких животных и растений
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