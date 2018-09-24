Украина – один из лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Киев, , 14:03 — REGNUM На Украине один из самых высоких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире, заявил президент Ассоциации кардиологов Украины Владимир Коваленко, сообщает 24 сентября «Укринформ».

По его словам, 70% смертей на Украине происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и так далее.

Напомним, Украина также является страной с самым большим количеством психических заболеваний на душу населения среди европейских стран. Так, каждый третий житель Украины страдает от различных нервных расстройств, а от психических расстройств страдают около 3% от населения. Эксперты отмечают также, что процент больных ежегодно растет.