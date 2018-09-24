Понедельник, 24 Сентября 2018 года
14:19:23 МСК

Украина – один из лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Общество

Также Украина лидирует по количеству психических расстройств среди европейских стран

Киев, 24 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  На Украине один из самых высоких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире, заявил президент Ассоциации кардиологов Украины Владимир Коваленко, сообщает 24 сентября «Укринформ».

По его словам, 70% смертей на Украине происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и так далее.

Напомним, Украина также является страной с самым большим количеством психических заболеваний на душу населения среди европейских стран. Так, каждый третий житель Украины страдает от различных нервных расстройств, а от психических расстройств страдают около 3% от населения. Эксперты отмечают также, что процент больных ежегодно растет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить