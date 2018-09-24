Спасатели Дагестана выиграли профессиональные соревнования «Кубок Кавказа»

Махачкала, , 14:02 — REGNUM Команда спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС выиграла «Кубок Кавказа» в соревнованиях по многоборью. Профессиональные состязания проходили в течение шести дней в Чечне. В них принимали участие более 200 специалистов и представителей региональных отделений из субъектов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов и из Москвы, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе управления МЧС по Дагестану.

Среди конкурсов, которые пришлось пройти спасателям, было состязание в поиске, транспортировке и оказании первой медицинской помощи пострадавшим в техногенных и природных катастрофах. Также пришлось продемонстрировать конкурсантам навыки сплава по горной реке и спасения людей на воде. Посоревновались спасатели и в силовых упражнениях, а также в трехкилометровом кроссе по пересеченной местности.

По итогам состязаний были разыграны 32 награды. Победителями уже в шестой раз стала команда из Дагестана. Второе место заняла команда из Москвы, третье — из Уфы. Среди студентов также выиграла дагестанская команда «Россоюзспаса». Второе и третье место заняли Чечня и Ингушетия соответственно.