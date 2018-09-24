В вузы Казахстана стали чаще поступать казахи из других стран

Астана, , 13:58 — REGNUM Казахстан с каждым годом выделяет все больше образовательных грантов для казахов, приезжающих учиться в вузы республики из Китая, Киргизии Узбекистана и других стран, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки республики Ерлана Сагадиева.

По его словам, многие выпускники остаются работать в Казахстане. Министр добавил, что власти республики помогают также казахом, получающим образование за рубежом. В частности, из Казахстана ежегодно отправляются учебники за рубеж для соотечественников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017/2018 учебном году 70,2% студентов в вузах Казахстана получали образование за свой счет. Общая численность студентов во всех вузах республики составляет 496,2 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане более 70% студентов учатся платно