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Рогозин пригласил школьников на запуски ракет с «Байконура» и «Восточного»

Общество

Встреча прошла в рамках профориентационной акции «КосмосПрофи»

Москва, 24 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в первой всероссийской отраслевой профориентационной акции «КосмосПрофи» и пригласил школьников побывать на космодромах «Байконур» и «Восточный» во время ближайших пусков ракет, сообщает 24 сентября пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отмечается, что на встрече с молодежью руководитель госкорпорации рассказал о перспективных направлениях работы ракетно-космической отрасли и востребованных в ближайшие годы профессиях, а также ответил на вопросы. Школьников интересовали различные аспекты развития российской космонавтики, в частности, условия труда и меры поддержки молодых специалистов отрасли, проблемы освоения Луны, перспективы совместной работы с NASA и другие.

«Учитесь, дерзайте и помните, что нет более крутых профессий, чем профессии, связанные с космосом!» — обратился глава Роскосмоса к участникам проекта.

Акция завершилась профориентационным занятием на стенде эргономической отработки пилотируемого транспортного корабля «Федерация». Вместе со школьниками и кадетами в нем приняли участие и те, кто уже решил связать свою жизнь с ракетно-космической отраслью — студенты факультета ракетно-космической техники МГТУ им. Н. Э. Баумана.

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