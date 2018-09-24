Мэрия Екатеринбурга назвала срок подключения граждан к теплу

Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В Екатеринбурге все объекты будут подключены к отоплению до 1 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Сейчас идёт третий этап подключения к теплу. Он продлится с 24 по 27 сентября. Четвёртый будет уже с 28 по 30 сентября.

По данным на утро 24 сентября было подключено уже 1800 домов и 450 объектов соцсферы. Сред прочего уже отапливаются 97 школ, 52 больницы, 234 детсада и 22 учреждения культуры.

Напомним, пуск тепла начался 17 сентября. К настоящему времени отопительный сезон стартовал по всей Свердловской области, кроме Невьянска. Там он стартует позднее.