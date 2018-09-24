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Мэрия Екатеринбурга назвала срок подключения граждан к теплу

Общество

Начался третий этап пуска тепла

Мэрия Екатеринбурга назвала срок подключения граждан к теплу
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В ожидании тепла

Екатеринбург, 24 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  В Екатеринбурге все объекты будут подключены к отоплению до 1 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Сейчас идёт третий этап подключения к теплу. Он продлится с 24 по 27 сентября. Четвёртый будет уже с 28 по 30 сентября.

По данным на утро 24 сентября было подключено уже 1800 домов и 450 объектов соцсферы. Сред прочего уже отапливаются 97 школ, 52 больницы, 234 детсада и 22 учреждения культуры.

Напомним, пуск тепла начался 17 сентября. К настоящему времени отопительный сезон стартовал по всей Свердловской области, кроме Невьянска. Там он стартует позднее.

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Отопительный сезон
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