В Петербурге могут продлить льготный проездной школьникам и студентам

Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Петербургским школьникам и студентам могут на две недели продлить срок действия льготного проездного документа в пригородных электропоездах. Это удешевит транспортные расходы детей и молодежи во время сдачи экзаменов и защиты дипломов.

Соответствующую инициативу выдвинул лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. Законопроект подготовлен и внесен в Заксобрание по инициативе Санкт-Петербургского отделения «Молодой Гвардии».

В настоящее время учащиеся в Петербурге имеют право на льготный проезд на электричках с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря включительно. Однако эти временные интервалы зачастую не покрывают период сдачи госэкзаменов и защиты выпускных работ

«Мы предлагаем продлить льготный период до 30 июня включительно, что позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на протяжении всего учебного года, включая период прохождения аттестации», — заявил Александр Тетердинко.

Напомним, льготы на проезд в электричках в Петербурге предоставлены для обучающихся по очной форме обучения в школах, техникумах и вузах, расположенных на территории города.