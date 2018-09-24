Власти Чимкента планируют закупить 1000 новых автобусов

Чимкент, Казахстан, , 13:17 — REGNUM На развитие городского транспорта Чимкента из бюджета Казахстана будет выделено 120 млн тенге ($337,5 тыс.), сообщает сетевое издание Otyrar.kz. со ссылкой на городской маслихат (совет).

Согласно изменениям городского бюджета, на строительство и ремонт автодорог в городе будет выделено 183 млн тенге ($514,7 тыс.). Глава Чимкента Габидулла Абдрахимов добавил, что в 2018 году город закупит 300 новых автобусов, а в 2019 еще 700 машин.

Напомним, после присвоения Чимкенту статуса города республиканского значения бюджет города был увеличен на 11 млрд тенге ($30,9 млн), до 94 млрд тенге ($264 млн). В Чимкенте также происходят структурные изменения в органах городских властей.

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