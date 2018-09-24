МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Подмосковье

Красногорск, , 13:04 — REGNUM В Московской области сегодня вечером, 24 сентября, ожидается дождь и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«С 19:00 24 сентября до 09:00 25 сентября по Московской области ожидается дождь, местами сильный, порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре по возможности находиться дома, отключить электричество, газ и водопровод, а также не пользоваться лифтом.

Напомним, по данным синоптиков, 24 сентября в московском регионе ожидаются сильные дожди. Ветер в столице России будет южный и юго-восточный со скоростью 6—11 м/с. Давление составит 742 мм рт. столба.

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