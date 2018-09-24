Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:52:45 МСК

Троих жителей Ингушетии судят за покушение на имама мечети

Общество

Предотвратить убийство удалось силовикам в сентябре 2017 года

Магас, 24 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  В Ингушетии направлено в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в приготовлении к убийству известного в республике религиозного деятеля — имама мечети Хамзата Чумакова.

Как установило следствие, двое мужчин в 2017 году решили убить Чумакова из-за ненависти, которую вызывал он своими проповедями, противоречившими их взглядам. Совершить убийство они решили с помощью подрыва самодельного взрывного устройства после пятничной молитвы рядом с мечетью в городе Назрани, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Приобретя необходимые компоненты для изготовления СВУ, злоумышленники изготовили бомбу и опробовали ее с помощью своего знакомого, имеющего знания в области пиротехники, не посвятив его при этом в свои преступные планы. Пробный подрыв машины они произвели на окраине сельского поселения Экажево.

После этого подозреваемые продолжили подготовку к покушению. Для этого в целях конспирации они распределили между собой оставшиеся взрывчатое вещество, взрывные устройства и электродетонаторы. Один из них в последствии прикупил еще патроны, ручную гранату РГО и взрывчатое вещество массой 1,6 кг.

Однако покушение не удалось. В сентябре 2017 года злоумышленники были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия.

Читайте также: Кому мешает имам Чумаков? В Ингушетии расследуют покушение на проповедника

Как сообщало ИА REGNUM, имам Хамзат Чумаков пережил несколько покушений. Первое покушение на него было совершено в 2010 году. При подрыве автомобиля религиозный деятель получил тяжелые ранения и потерял ногу. В марте 2016 года возле мечети в Насыр-Корте произошел взрыв, когда из ворот мечети выезжал «Мерседес», принадлежащий имаму Чумакову. При взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой, пострадали четыре человека. Считалось, что взрыв был покушением на имама.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на представителей духовенства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить