Троих жителей Ингушетии судят за покушение на имама мечети

Магас, , 12:33 — REGNUM В Ингушетии направлено в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в приготовлении к убийству известного в республике религиозного деятеля — имама мечети Хамзата Чумакова.

Как установило следствие, двое мужчин в 2017 году решили убить Чумакова из-за ненависти, которую вызывал он своими проповедями, противоречившими их взглядам. Совершить убийство они решили с помощью подрыва самодельного взрывного устройства после пятничной молитвы рядом с мечетью в городе Назрани, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Приобретя необходимые компоненты для изготовления СВУ, злоумышленники изготовили бомбу и опробовали ее с помощью своего знакомого, имеющего знания в области пиротехники, не посвятив его при этом в свои преступные планы. Пробный подрыв машины они произвели на окраине сельского поселения Экажево.

После этого подозреваемые продолжили подготовку к покушению. Для этого в целях конспирации они распределили между собой оставшиеся взрывчатое вещество, взрывные устройства и электродетонаторы. Один из них в последствии прикупил еще патроны, ручную гранату РГО и взрывчатое вещество массой 1,6 кг.

Однако покушение не удалось. В сентябре 2017 года злоумышленники были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия.

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Как сообщало ИА REGNUM, имам Хамзат Чумаков пережил несколько покушений. Первое покушение на него было совершено в 2010 году. При подрыве автомобиля религиозный деятель получил тяжелые ранения и потерял ногу. В марте 2016 года возле мечети в Насыр-Корте произошел взрыв, когда из ворот мечети выезжал «Мерседес», принадлежащий имаму Чумакову. При взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой, пострадали четыре человека. Считалось, что взрыв был покушением на имама.