Минкультуры: Голливуд и Болливуд изменят имидж Казахстана

Астана, , 12:33 — REGNUM Кинокомпании Голливуда и Болливуда могут помочь Казахстану изменить имидж республики, заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в ходе правительственного часа в Мажилисе парламента республики. Об этом 24 сентября сообщает издание «КазТАГ».

Министр отметил, что существующий видеоконтент о Казахстане не оказывает желаемого эффекта. Мухамедиулы предложил взглянуть на проблему шире. По его мнению, в республике необходимо снимать документальные фильмы про национальные парки, а также предоставить иностранным кинокомпаниям возможность снимать на территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что власти Казахстана планируют привлекать крупные иностранные компании для развития отечественной киноиндустрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует привлечь в кинематограф иностранных кинопроизводителей