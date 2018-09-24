Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:47:32 МСК

В Тамбовской области активизируется добровольческое движение

Общество

Тамбовские власти заявили о значимости развития добровольчества в регионе

В Тамбовской области активизируется добровольческое движение
Иллюстрация: Tambov.gov.ru
Олег Иванов на конференции добровольцев

Тамбов, 24 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина сегодня, 24 сентября, прошла сессия дизайн-мышления по разработке стратегии развития добровольчества в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В ней приняли участие лидеры волонтерских организаций, активные волонтеры, руководители НКО региона.

С приветственным словом к участникам конференции от имени губернатора Александра Никитина обратился его первый заместитель Олег Иванов. Он подчеркнул, что добровольчество очень востребовано в регионе.

«В августе этого года губернатор Александр Валерьевич Никитин объявил о создании ресурсного центра по развитию и поддержке добровольчества Тамбовской области. Но каким он должен быть, как его правильно наполнить — вам решать», — сказал Олег Иванов.

Он отметил, что более 15 процентов молодежи региона сегодня участвуют в добровольческих проектах, вовлечены в эту деятельность. Но, по мнению первого вице-губернатора, дело не в процентах. Более значимо об этой деятельности говорят проекты: нужные, яркие, интересные. Олег Иванов заверил участников сессии, что их проекты и дальше будут поддержаны региональной властью. На что участники мероприятия единодушно заверили, что «готовы работать».

В рамках конференции лидеры добровольческого движения региона обсудят основные тренды в развитии добровольчества в России, определят приоритетные направления по системному развитию этого направления на территории области. Кроме того, молодежные активисты разработают дорожную карту и модель ресурсного центра по развитию добровольчества в регионе.

Читайте также: В Тамбове проходит первый съезд православной молодежи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волонтерство и добровольчество в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить