Повышая возраст продажи алкоголя мы рискуем здоровьем поколения — эксперт

Москва, , 12:24 — REGNUM Возможное повышение возраста покупателей алкогольной продукции в России приведет к риску для здоровья целого поколения, считает директор по маркетингу алкогольного маркетплейса Moscowine Данатар Атаджанов.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20 лет. Это может быть сделано в рамках дополнительных мер по уменьшению потребления в России изделий из табака и спиртных напитков.

Понятно, что инициатива вдохновлена благими целями и направлена на то, чтобы снизить процент употребления спиртного среди молодежи. Однако, одними запретами проблему не решить. Запретный плод, как известно, сладок.

Мы помним по опыту антиалкогольных кампаний, что запрет провоцирует употребление и производство суррогатов, токсикоманию, черный рынок и прочий криминал. Учитывая то, что интерес к спиртному проявляется гораздо раньше 20 лет, мы рискуем здоровьем поколения.

Ситуацию может исправить комплексный подход к решению проблемы, частью которого может стать и запрет. Но основой такой программы должны быть большая воспитательная работа, усилия государства по вовлечению молодых в значимые социальные проекты, пропаганда здорового образа жизни и культуры употребления спиртного.

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