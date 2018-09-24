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На Украине запретят называть ребенка Италией или Весной

Общество

…если Верховная рада примет закон

Киев, 24 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  Депутат Верховной рады Владимир Мисик подал на рассмотрение закон, запрещающий давать детям слишком экстравагантные имена, сообщает 24 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, новый закон вносит правки в гражданский и семейный кодекс Украины. Так, запрещается называть ребенка при рождении неодушевленным предметом, вымышленным персонажем, титулом, болезнью, аббревиатурой и так далее. Мисик отметил, что в Румынии нельзя называть ребенка нецензурными словами, в Зеландии и Малайзии есть список запрещенных имен, а в Германии есть специальная инструкция о том, как называть детей.

Напомним, в первом полугодии самыми редкими именами на Украине стали Она, Весна, Италия, Рожден.

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