В московских поликлиниках внедрят систему радиометок для амбулаторных карт

Москва, , 12:22 — REGNUM Пилотный проект по электронной маркировке амбулаторных карт, с помощью которых в любой момент времени узнать их местонахождение, показал хорошие результаты и будет распространен на все поликлиники департамента здравоохранения города Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 24 сентября. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Хрипун, к февралю 2019 года планируется полностью обеспечить электронной маркировкой все амбулаторные карты в городских поликлиниках.

«Несмотря на то что у большинства пациентов уже есть электронные карты, лечащий врач всегда должен иметь возможность получить информацию о том, к каким специалистам он обращался ранее, чтобы сформировать полную клиническую картину. Во всяком случае «бумажный эквивалент» карты будет востребован до того времени, пока необходимая информация о пациенте не появится в электронной форме. Ежедневно в наших поликлиниках тысячи амбулаторных карт переносятся из картохранилища на медицинский пост, в кабинет врача и обратно», — отметил Хрипун.

Он подчеркнул, что возможность отслеживать «маршрут» каждой из них значительно сократит риск утери документа и время на его подбор. Оснащать медицинские карты RFID-метками начнут в октябре 2018 года. Первопроходцами в данной области станут консультативно-диагностическая поликлиника №121 и детcкая городская поликлиника №131.

Считывание такой метки позволяет с точностью до минуты фиксировать местоположение карты после того, как её вынесут из картохранилища в любое другое помещение поликлиники, где ведётся приём пациентов. Напомним, пилотное тестирование проекта прошло в мае 2018 года на базе городской поликлиники №46. Тогда специальными метками были оснащены свыше 9 тыс. амбулаторных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, всего электронной медицинской картой в Москве пользуются около 7 млн местных жителей, что составляет почти 100% от общего числа пациентов.

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