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Эксперты: разница в зарплатах в России бьет рекорды

Общество

В качестве основной причины такого разрыва приводится быстрый рост денежной мотивации высококвалифицированных профессионалов в технической сфере

Эксперты: разница в зарплатах в России бьет рекорды
Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Москва, 24 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  В России между уровнем заработных плат работников с высокой квалификацией и без таковой зафиксирован рекордный разрыв. Об этом со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays и британского центра Oxford Economics сообщает РБК.

По сведениям агентства, эксперты в качестве основной причины такого разрыва приводят быстрый рост денежной мотивации высококвалифицированных профессионалов, в частности, работников технической сферы.

«Сегодня работодатели готовы перекупать и удерживать ценные кадры. По нашим оценкам, эта тенденция будет только сохраняться», — цитирует агентство материалы исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в первом полугодии 2018 года доля бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек по сравнению с таким же периодом 2017 года.

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