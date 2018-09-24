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На развитие инфраструктуры туризма в Казахстане выделят более $4 млн

Общество

За пять лет туристический поток планируется увеличить на 62,5%

Астана, 24 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  На развитие инфраструктуры объектов карты туристификации Казахстана планируется направить 1,5 млрд тенге ($4,2 млн), сообщает 24 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулыа.

По его словам, государство выделит 30% от данной суммы, а частные инвестиции составят 70%. Министр добавил, что государственная программа развития туризма определила шесть направлений, которые позволят Казахстану выйти в топ-30 ведущих стран в сфере туризма.

Согласно программе, к 2023 году доля туризма в структуре ВВП Казахстана вырастет с 1 до 8%. Планируется, что туристический поток увеличится на 62,5%, до 9 млн посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Мажилисе парламента Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы представил депутатом программу развития туризма в республике.

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Туризм
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