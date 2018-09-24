Глава Дагестана поручил построить новую школу в Миатли вместо сгоревшей

Махачкала, , 11:49 — REGNUM В селении Миатли Кизилюртовского района Дагестана будет построена новая школа. Поручение проработать вопрос о строительстве нового учебного заведения взамен сгоревшего отдал правительству республики глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

Напомним, рассчитанная на 100 ученических мест школа полностью выгорела при пожаре, который случился в ночь на 22 сентября. В этот же день руководитель региона обсудил ситуацию с врио председателя правительства РД Артёмом Здуновым и врио заместителя председателя правительства РД — министром образования Уммупазиль Омаровой.

Глава минобра доложила, что уже принято решение о продолжении учебного процесса для учащихся сгоревшей школы в соседнем селе. Подвоз школьников будет организован на школьном автобусе. Несколько единиц нового автотранспорта будут направлены в Кизилюртовкий район сразу по поступлении их из федерального центра.

Школа в селе Миатли была построена в 1928 году, пишет «Кавказский узел». Сначала она была рассчитана только на начальные классы, потом стала семилетней. В 1965 году на ее месте открыли среднюю школу.

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