Москомархитектура одобрила проект торгового центра с автомобильным лифтом

Москва, , 12:20 — REGNUM Москомархитектура согласовала проект строительства торгового цента с кафе и автомобильным лифтом в районе Митино. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации 24 сентября.

«Появление новых точек торговли по всему городу, даже в удалённых от центра районах — нормальное явление для активно развивающегося города. Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, объём инвестиций в городе в этом году превысит два триллиона рублей», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Согласно одобренному проекту, парковка в новом торговом центре будет находится на последнем этаже, для этого предполагается наличие лифта. Парковка будет рассчитана на 41 автомобиль. Подземный этаж проектировщики решили отдать для магазина сопутствующих товаров, а первый этаж — под точки розничной торговли. Второй этаж займут два ресторана по 50 посадочных мест каждый.

Проектировщиком и заказчиком объекта, общая площадь которого составляет более шести тыс. кв.м., является ООО «ИнвестПРОЕКТ». Торговый центр будет находиться по адресу, ул. Митинская, вл. 29.

Как сообщало ИА REGNUM, Архсовет города Москвы поддержал проект строительства 11-этажной гостиницы сети «Тоёко инн» на Красносельском переулке в центре столицы. Ранее правительство Москвы также согласовало проект реконструкции улиц в районе Алексеевский и Ростокино и строительство пешеходного моста через реку Яузу.

Читайте подробнее: В Москве согласовали проект строительства гостиницы на Красносельской