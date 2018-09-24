Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:51:50 МСК

В Днепропетровске отреклись от победы СССР в Великой Отечественной войне

Общество

Цель украинской власти – мифологизировать сознание народа

Днепропетровск, Украина, 24 сентября 2018, 11:37 — REGNUM  Местные власти Днепропетровска (с 2016 года переименован в Днепр) провели 20−21 сентября «исторический» форум «Вторая мировая война: украинский взгляд», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, форум проходил в Национальном историческом музее города. На форуме были следующие темы: «В поисках правды: семейная память о Второй мировой войне», «Достоверная история войны: идентификация и популяризация», «8 и 9 мая: как отмечать?» и другие. Примечательно, что лозунгом форума стало отречение от «советского взгляда» на Вторую мировую войну, так как Россия якобы использует «мифы вместо реального опыта».

Напомним, одна из черт современной Украины — тотальная мифологизация народного сознания и приравнивание СССР к Третьему рейху.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон о декоммунизации на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить