Понедельник, 24 Сентября 2018 года
12:50:56 МСК

Машины VIP-персон Оренбуржья застрахуют за казённый счет на 15 млн рублей

Общество

Автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области объявила о проведении аукциона на оказание услуг по добровольному страхованию автомобилей

Оренбург, 24 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  В Оренбуржье объявлен аукцион на оказание услуг по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО) губернатора и правительства региона. Тендер назначен на 5 октября. Начальная цена лота составляет 1,250 млн рублей. Страхователем выступает государственное казенное учреждение «Автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области».

Согласно документации, страхованию подлежат пять автомобилей, два из которых являются губернаторскими. Обе машины марки «Lexus». Страховая сумма одного авто указана в сумме 3,730 млн рублей, второго — 3,120 млн рублей. Обе иномарки 2013 года выпуска. В списке еще три автомобиля: два авто «Lexus» и один внедорожник «Тoyota» бизнес-класса. Общая сумма их страховых выплат составляет чуть более 8 млн рублей.

Период страхования должен составить год с момента страхования, такое требование в техзадании. В проекте контракта говорится, что договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что в 2017 году объявление об аукционе на оказание аналогичных услуг появилось в августе. В списке фигурируют те же автомобили. Начальная цена лота составляла 2,316 млн рублей. В конкурсе участвовали две организации. Победителем стало ООО «Согласие», предложившее 1 223 967,86 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить