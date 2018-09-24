В Нью-Джерси антисемиты оскорбили конгрессмена

Нью-Джерси, США, , 11:45 — REGNUM Предвыборный плакат конгрессмена от штата Нью Джерси Джоша Готтхаймера и дом одного из его сторонников были исписаны свастикой, ненормативной лексикой и расовыми эпитетами, сообщает New York Times. Граффити появились через несколько дней после того, как штат взбудоражила запись, на которой шериф самого густонаселенного округа штата — Сассекса — делает расистские замечания о чернокожих и сикхах.

Готтхаймер, который баллотируется на второй срок, заявил, что это мотивированное ненавистью преступление, безусловно, не отражает ценности жителей округа.

Демократ Готтхаймер как политик сталкивается с подобными выпадами не впервые. Во время его кампании 2016 года был распространен флаер, изображающий его с рогами дьявола и козлиной бородкой в окружении готического письма. В 2017 году, после антисемитского граффити в столовой аэропорта и уничтожения в нескольких городах штата еврейских символов, в соавторстве с сенатором Кори Букером он написал открытое письмо в The Record of North Jersey под названием «Антисемитизму нет места в Нью Джерси». В отношении нынешнего эпизода Букер вновь подтвердил высказанную тогда позицию, осудив это недопустимое поведение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля антисемитский акт произошел в штате Индиана, где на территории синагоги были обнаружены граффити в виде флага нацистской Германии в окружении двух тевтонских крестов. В конце 2017 года по США прошли несколько волн угроз в адрес еврейского сообщества этой страны. Десятки еврейских культурных центров массово получали угрозы от телефонных террористов.