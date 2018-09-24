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Полиция Казахстана изменит систему подбора кадров

Общество

В Казахстане участились негативные отзывы о работе полиции

Астана, 24 сентября 2018, 11:22 — REGNUM  В рамках модернизации правоохранительной системы Казахстана проводится работа по изменению системы подбора кадров в органы внутренних дел. Об этом 24 сентября заявил председатель комитета миграционной службы МВД Казахстана Мурат Кабденов, сообщает агентство «Спутник».

Кабденов добавил, что МВД плотно работает с министерством культуры и спорта по разработке государственной программы поддержки туристской отрасли. В рамках программы планируется создать туристскую полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа генеральный директор компании Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров заявил, что туристическая полиция в Казахстане нужна для защиты граждан республики от туристов.

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Политическая жизнь Казахстана
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