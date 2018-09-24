МВД Казахстана: иностранцы хвалят работу полиции

Астана, , 11:09 — REGNUM Негативные отзывы о деятельности сотрудников полиции Казахстана имеют не массовый характер, а со стороны иностранных граждан положительных отзывов даже больше, чем отрицательных. Об этом 24 сентября заявил председатель комитета миграционной службы МВД Казахстана Мурат Кабденов, сообщает агентство «Спутник».

По его словам, по отдельным случаям нарушений ведомство проводит служебные расследования, и некоторые сотрудники полиции привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Министр считает, что проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 и Азиатских игр в Алма-Ате показали эффективную работу полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет, с 2011 по 2017 год, преступность в Казахстане выросла на 42%, в Алма-Ате этот показатель вырос на 115%. Работа МВД в республике вызывает недовольство среди граждан. Широкий общественный резонанс в республике вызвало убийство известного фигуриста Дениса Тена.

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