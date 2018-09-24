Понедельник, 24 Сентября 2018 года
11:15:36 МСК

Сжигавшего цветы на вечном огне в Петербурге ждет суд

Общество

Выходка пьяного хулигана вызвала общественное возмущение

Санкт-Петербург, 24 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  В Санкт-Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, сжигавшего венки и цветы на вечном огне на Марсовом поле 7 августа 2018 года. Вандала заметили очевидцы, предположив, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Вызванные горожанами на место происшествия сотрудники полиции задержали 36-летнего хулигана.

Как сообщили 24 сентября в прокуратуре Санкт-Петербурга, гражданин обвиняется по части 1 статьи 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»). Максимальное наказание за это деяние — арест на срок до трех месяцев.

Как установлено следствием, обвиняемый демонстративно, оскорбляя чувства окружающих, выражаясь грубой нецензурной бранью, бросал в огонь, разбрасывал и топтал цветы, возложенные у подножия мемориала «Вечный огонь».

Напомним, на Марсовом поле находится мемориал «Борцам Революции» памяти погибших в дни Февральской революции и Великой Октябрьской Социалистической Революции, а также в годы Гражданской войны. На Марсовом поле похоронено несколько сотен людей, погибших в те годы.

«Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №199 г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре города.

Читайте ранее в этом сюжете: Пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить