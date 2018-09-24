Сжигавшего цветы на вечном огне в Петербурге ждет суд

Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, сжигавшего венки и цветы на вечном огне на Марсовом поле 7 августа 2018 года. Вандала заметили очевидцы, предположив, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Вызванные горожанами на место происшествия сотрудники полиции задержали 36-летнего хулигана.

Как сообщили 24 сентября в прокуратуре Санкт-Петербурга, гражданин обвиняется по части 1 статьи 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»). Максимальное наказание за это деяние — арест на срок до трех месяцев.

Как установлено следствием, обвиняемый демонстративно, оскорбляя чувства окружающих, выражаясь грубой нецензурной бранью, бросал в огонь, разбрасывал и топтал цветы, возложенные у подножия мемориала «Вечный огонь».

Напомним, на Марсовом поле находится мемориал «Борцам Революции» памяти погибших в дни Февральской революции и Великой Октябрьской Социалистической Революции, а также в годы Гражданской войны. На Марсовом поле похоронено несколько сотен людей, погибших в те годы.

«Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №199 г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре города.

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