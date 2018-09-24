Жителей Симферополя оставили без тротуаров

Симферополь, , 10:57 — REGNUM Сотни жителей улицы 2-й Гвардейской Армии в Симферополе возмущены изменениями организации движения транспорта, а также безразличием местных чиновников, из-за которых люди не могут нормально ходить пешком у своих домов — тротуаров просто нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

«На нашей улице сделали дорогу с двухсторонним движением — объезд через Заводское на улицу Севастопольская, но почему-то совсем забыли про тротуары, светофоры и лежачие полицейские. Их просто нет у нас. Люди, которые тут живут, не могут нормально ходить: с коляской невозможно выйти из двора. Недавно соседку сбила машина, задавили собаку. Фура проезжала и порвала провода. Это просто ужас», — рассказала Татьяна.

По их словам, весной к ним приезжали руководители администрации города, пообещав сделать на улице одностороннее движение и тротуарную зону, однако ситуация до сих пор не изменилась.

Улица Севастопольская — одна из основных автомагистралей города, часть которой была перекрыта в сентябре из-за капремонта дорожного полотна. Чтобы разгрузить это направление, власти решили расширить её на 6,5 метра. Это, в свою очередь, привело к большим пробкам в районе.