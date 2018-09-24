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Три четверти японцев против предложения Путина по мирному договору

Общество

Подписание мирного договора до решения территориального спора по Курильским островам поддерживают лишь 14% граждан страны

Три четверти японцев против предложения Путина по мирному договору
Иван Шилов © ИА REGNUM
Путин и Абэ

Токио, 24 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  В Японии трое из четырех граждан страны выступают против инициативы президента России Владимира Путина по мирному договору с Россией «без предварительных условий». Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в газете Yomiuri.

По данным социологического исследования, подписание мирного договора до решения территориального спора по Курильским островам поддерживают лишь 14% граждан страны. Порядка 75% респондентов считает, что сначала нужно разрешить территориальный спор с Россией, а потом уже подписывать мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Владимир Путин предложил главе японского правительства Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий.

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Мирный договор между Россией и Японией
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