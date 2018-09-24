Ростовчане голосуют за благоустройство улицы Зорге

Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Благоустроить улицу Зорге, расположенную в Советском районе Ростова-на-Дону, предлагает жительница Западного жилого массива. Идея горожанки размещена в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации областного центра.

«Предлагаю в районе ТЦ «Талер» сделать аллею, она сейчас там есть, но не подходит для прогулок. Сейчас там просто земля, после дождя грязь, неудобно передвигаться. Можно было бы сделать полноценную аллею с лавочками, красивыми фонарями и увенчать начало аллеи небольшим постаментом одному из выдающихся разведчиков XX века, Герою Советского Союза Рихарду Зорге», — отмечает автор инициативы.

Но не всем горожанам идея пришлась по душе. Многие интернет-пользователи, встревоженные судьбой зеленых насаждений, не оценили инициативу благоустройства. По их мнению, дизайнеры, чьими услугами пользуются городские чиновники, в своих проектах по благоустройству тех или иных территорий донской столицы не учитывают растущие деревья.

«При создании аллеи будут уничтожены деревья, которые там растут. Благодаря им можно более-менее дышать на улице в окружении автомобилей. Эта зелёная зона создает защитную полосу от выхлопных газов», — делятся мнением комментаторы.

По их словам, гораздо полезнее благоустроить территорию внутри дворов, а то куда ни глянь везде овощные палатки, припаркованные машины на газонах или мусорные жбаны.