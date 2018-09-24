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Студенты из Хабаровска посетят захоронения советских воинов в Китае

Общество

Мероприятие пройдет в рамках акции «Цветы Памяти»

Хабаровск, 24 сентября 2018, 10:20 — REGNUM  Представители молодежных поисковых клубов Хабаровска — студенты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) — вновь посетят захоронения советских воинов в Китае, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

«C 24 по 29 сентября 2018 года делегация Тихоокеанского государственного университета в рамках патриотической акции «Цветы Памяти» вновь посетит КНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспедиция в соседнее государство станет шестой по счету. Представители ТОГУ посетят места захоронений советских воинов, погибших в боях на заключительном этапе Второй мировой войны и захороненных на территории КНР.

Волонтеры, работающие при Музее истории университета, уже не впервые посещают места захоронений солдат, погибших в августе-сентябре 1945 года при освобождении Северо-Восточного Китая от японской оккупации. Экспедиции проходили ежегодно на протяжении 2012−2016 годов. Так, в 2016 году «Цветы Памяти» побывали в городах Хэйхэ, Хэган, Цзямусы, Илань и Харбин (на кладбище Хуаншань), а также в поселке Яньшоу.

В 2018 году волонтеры проедут маршрут протяженностью более 800 км от пограничного города Фуюань до Харбина. В рамках маршрута они посетят шесть городов и поселков, на территории которых размещены памятники советским воинам.

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Судьба советских памятников
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