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Почему в историческом районе Прикамья слабая туриндустрия?

Общество

Чердынский район богат объектами культурного наследия. Но с 2010 года Ныроб и Чердынь исключены из федерального перечня исторических населенных пунктов

Чердынь, Пермский край, 24 сентября 2018, 10:17 — REGNUM  В Пермском крае город Чердынь и поселок Ныроб Чердынского района претендует на включение в список исторических населенных пунктов. Однако без поддержки муниципальной и краевой власти войти в федеральный перечень сложно, признала начальник отдела культуры и туризма Чердынского муниципального района Лариса Мох, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Примечательно, что до 2010 года и Ныроб, и Чердынь входили в российский реестр. Собственно, им есть чем гордиться. Чердынский район богат историко-культурным наследием, уникальными архитектурными и природными памятниками. В районе свыше 250 объектов культурного наследия. Здесь проходит более 20 туристических маршрутов, в том числе «по романовским местам».

Однако при таком большом потенциале туристическая индустрия в Чердынском районе развита слабо. По словам губернатор Максима Решетникова, в муниципальном образовании почти нет туристической инфраструктуры, современных туристическо-рекреационных зон, не разработана рекламно-информационная политика, в интернете практически отсутствует информация для туристов.

Сейчас в федеральном списке исторических населенных пунктов нет ни одного села или города Прикамья. Лариса Мох подчеркнула, что без поддержки муниципальных и региональных властей Чердыни и Ныробу войти в этот перечень будет очень трудно. Между тем, местные власти уделяют внимание сохранению культурного наследия и сохранению памятников архитектуры.

Ученые считают, что Чердынский район привлекателен для историков и археологов, а объекты культурного наследия можно представлять в Европе через образовательные проекты.

Пока же вынесено решение о передаче на баланс края дороги до Норыба и приведении трассы в порядок в 2019 году. Также району выделят больше денег на развитие туристической инфраструктуры. Губернатор поручил подчиненным рассмотреть вопрос о включении Чердынского района в программу развития туризма Пермского края.

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Туризм
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