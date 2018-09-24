На площадке «вечного долгостроя» Новосибирска начались строительные работы

Новосибирск, , 09:43 — REGNUM Гостиницу «Турист» в Новосибирске называют не иначе как «самым знаменитым долгостроем» или «вечным долгостроем». Строительство объекта было заморожено ещё в советскую эпоху, но здание продолжало стоять в центре Левобережья на пл. им. Карла Маркса, огороженное бетонным забором. Год назад городские власти заявили, что не рассматривают других вариантов для «вечного долгостроя», кроме как снос. Но тут же появилась информация, что собственник планирует всё же достроить гостиницу. Спустя год на объекте начались строительные работы.

«Ранее на объекте появилась строительная техника и начался монтаж башенного крана. Правда, этот процесс быстрым пока не назовёшь. А за минувшие выходные строители приделали к балконам здания со стороны ул. Ватутина большую трубу, практически на всю высоту здания. По всей вероятности, она должна служить в качестве мусоропровода», — сообщает издание НДН. инфо, отмечая, что достроить «Турист» планируют за три года.

Насколько безопасен будет объект, который простоял столько лет без должного внимания, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у доцента кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, члена союза архитекторов России Игоря Поповского.

«На этот вопрос невозможно ответить без ознакомления с результатами технического обследования конструкций. Насколько я знаю, сейчас эти обследования продолжаются более тщательно из-за надстройки объекта. Будут определены как возможность надстройки, так и необходимость демонтажа конструкций последних этажей, которые могли подвергнуться наиболее чувствительным изменениям. Стройка была заморожена, и соответственно были проведены мероприятия по сохранению конструкций. Однако всё возможно, и, думаю, что проектировщики и заказчик учтут все негативные факторы при реконструкции гостиницы. На мой взгляд, трудным будет организация строительства вблизи от уже эксплуатируемых зданий», — сказал Поповский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гостиницу «Турист» решили построить в левобережной части Новосибирска ещё в 1968 году. Заказчиком выступил новосибирский областной совет профсоюзов. По плану, на площади им. Карла Маркса должно было появиться двадцатиэтажное здание гостиницы с номерами на 800 мест, на первых этажах которого должны были располагаться административные службы, турорганизации и концертный зал на 450 мест. Гостиницу рассчитывали построить за три с половиной года. Но здание было смонтировано лишь к 1985 году. После чего стройку заморозили. В 2015 году собственник объекта хотел недостроенное здание снести, но помешал кризис. И здание гостиницы оставалось в таком состоянии до сих пор.

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