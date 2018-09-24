В Перми из СИЗО выпустили «маньяка в красной куртке», нападавшего на детей

Пермь, , 09:35 — REGNUM В Перми так называемому «маньяку в красной куртке» изменили меру пресечения. Мужчину, который обвиняется в серии нападений на детей, выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают СМИ.

По данным ИА «Перископ», первоначально уголовное дело возбуждали по факту покушения на убийство, однако сейчас фигуранту вменяют только угрозу убийством. Силовики объяснили изменение меры пресечения тем, что мужчина хотел просто «попугать детей», и это «была игра».

Стоит отметить, что «гайвинского душителя» или «маньяка в красной куртке» (как окрестили налетчика в соцсетях) задержали 5 декабря 2017 года. После нападений на детей он был объявлен в розыск. Пока велись его поиски микрорайон, где произошла серия нападений на мальчиков, пребывал в страхе.

В ноябре 2017 года, по данным правоохранителей, в Гайве произошло два нападения. Сначала мужчина напал на первоклассника и начал его душить. Мальчик оказал сопротивление, чем спугнул насильника. Второй случай зафиксирован в конце ноября. Нападение совершено на девятилетнего ребенка. Мужчина также пытался задушить школьника.

В памяти детей ярким пятном осталась красная куртка нападавшего. Также мальчики запомнили, что на руках у насильника были матерчатые рабочие перчатки.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины есть отклонения в психике, однако он признан вменяемым и способным отвечать за свои действия. До суда, который назначен на 1 октября, фигуран громкого уголовного дела будет находиться под подпиской о невыезде.