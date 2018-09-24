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Безнадзорных животных в Новгородской области хотят чипировать

Общество

По стандарту АСИ

Безнадзорных животных в Новгородской области хотят чипировать
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Собака в приюте

Великий Новгород, 24 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Новгородская область вошла в число десяти регионов России, где будет реализован пилотный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по стандарту обращению с безнадзорными животными. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, одно из положений стандарта — чипирование отловленных животных.

«Информация о них будет вноситься в единую электронную базу данных AnimalFace», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Проблема обсуждалась на специальном совещании, которое провёл заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

Отмечалось также, что в регионе не хватает приютов для бездомных животных. Власти Новгородской области готовы выделять зоозащитникам земли на эти цели.

Напомним, в настоящее время отлов безнадзорных животных — главным образом, бродячих собак — финансируется из бюджета Новгородской области. На протяжении трёх лет ежегодно на эти цели выделяется около 6 млн рублей. Собак отлавливают, прививают, стерилизуют.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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