Правительство поддержало инициативу о защите детей от колумбайн-сообществ

Москва, , 09:30 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних от так называемых колумбайн-сообществ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом сообщила автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — говорится в официальном отзыве правительства РФ.

Парламентарии предлагают дать правоохранителям механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные. Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одних суток.

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