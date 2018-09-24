В Казахстане почтили память первого министра обороны

Астана, , 08:42 — REGNUM В Астане прошла торжественная церемония памяти Героя Советского Союза, первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщили 23 сентября в пресс-службе министерства обороны республики.

Торжественная церемония состоялась в республиканской школе «Жус улан» имени С. Нурмагамбетова. В ходе мероприятия учащиеся школы и военнослужащие акмолинского гарнизона возложили цветы к памятной доске генерала и прошли торжественным маршем.

Напомним, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов скончался 23 сентября 2013 года на 90-м году жизни. Нурмагамбетов получил звание Героя Советского Союза 27 февраля 1945 года за проявленную отвагу и геройство при прорыве обороны противника в Польше. Принял участие в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера.