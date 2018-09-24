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Синоптики обещают москвичам 24 сентября дождливую погоду

Общество

Ночью погода также будет дождливой

Синоптики обещают москвичам 24 сентября дождливую погоду
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 24 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  В понедельник, 24 сентября, в московском регионе ожидаются сильные дожди. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, в Москве 24 сентября воздух прогреется до +13…15 °С. Погода ожидается пасмурная и дождливая, местами — сильные осадки. В метеослужбе сообщили, что ветер в столице России будет южный и юго-восточный со скоростью 6—11 м/с. Давление составит 742 мм рт. столба.

Ночью погода также будет дождливой, температура воздуха в течение ночи составит +7…+9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в ночь на 24 сентября в Москве опускалась до +6,6 °C, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени.

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