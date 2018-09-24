Глава Колымы признал: уровень потребления алкоголя жителями региона высокий

Магадан, Магаданская область, , 08:38 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов признал обоснованность попадания Колымы в тройку самых пьющих регионов России и намерен решить эту проблему в обозримом будущем. При этом он уверен — силовые меры и запреты выйти из этой ситуации не помогут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Колыма оправдывается: «Мы не пьём, мы продаём»

«Проблема есть, и она достаточно острая, — заявил Сергей Носов в интервью EastRussia. — Это целый клубок, который надо распутывать с разных сторон».

По мнению главы региона, для снижения уровня алкоголизма среди населения Магаданской области необходимо предоставить людям возможность устроиться на хорошую работу, привлечь население области к спорту и сделать так, чтобы «человек вошёл во вкус нормальной, здоровой жизни, чтобы у него появились цели и желание их достичь».

Читайте также: «Трезвая Россия» предложила помощь Колыме в борьбе с алкоголизмом

«Одной только хорошей книги или умной телепередачи для этого недостаточно. Цель государства — сделать так, чтобы люди хотели и могли жить в цивилизованных условиях, имели разносторонние интересы и возможности», — также отметил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область дважды — в 2016 и 2017 годах — оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Комментируя тогда такой результат, руководство Колымы заявляло, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку.

Читайте также: Авторов рейтинга трезвости ждут на Колыме: «Статистика у них лукавая»