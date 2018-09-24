В Казахстане из-за новых правил закрылось 35% оружейных магазинов

Астана, , 08:14 — REGNUM В Казахстане закрылась треть оружейных магазинов из-за введения новых требований, связанных с местом размещения торговых точек оружия, передает 23 сентября телеканал «Астана» со ссылкой на заместителя президента оружейной ассоциации «Корамсак» Сергея Катнова.

Согласно новым правилам, оружейные магазины не могут размещаться в жилых зданиях и местах массового скопления людей. По словам Катнова, после введения требований закрылись 36 торговых точек. До введения новых правил в республике насчитывалось 103 оружейных магазина.

Напомним, 22 декабря 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, который был принят после нападения на оружейный магазин.

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