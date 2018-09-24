Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москва, , 08:08 — REGNUM Температура воздуха в ночь на 24 сентября в Москве опускалась до 6,6 градуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что предыдущий температурный минимум в Москве был зафиксирован 14 и 17 сентября — 7,8 градуса.

По данным синоптиков, сегодня днем в столице облачно, во второй половине дня временами возможен дождь, вечером сильные ливни. Максимальная температура в городе +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 12−17 м/с.

Напомним, в столице на текущей неделе ожидается ветреная и дождливая погода. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5…+10 градусов тепла в начале недели, а в среду, 26 сентября, в утренние и ночные часы возможно понижение до 0 градусов и выпадение первого снега в отдельных районах Москвы.

Читайте также: Первый снег может выпасть в Москве 26 сентября