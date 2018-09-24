Ни морем, ни воздухом: остров Парамушир остался без сообщения с Камчаткой

Южно-Сахалинск, , 08:05 — REGNUM Жители самого северного острова Курильской гряды — Парамушира — остались без воздушного и морского сообщения с Камчаткой. Причиной стал ремонт теплохода «Гипанис» — единственного морского перевозчика. Как уточнил мэр Северо-Курильского района Александр Серебряков, добраться до материка жители не могут с 23 сентября.

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Уточняется, что повреждения судно получило при швартовке — теплоход, прибывший накануне днём из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, врезалось носовой частью в пирс. Теперь судно отправлено на ремонт.

А без воздушного сообщения островитяне живут уже вторую неделю. Авиаперевозчика — частную авиакомпанию «Витязь-Аэро», которая осуществляет авиаперевозки между Камчаткой и Парамуширом, не устраивают действующие тарифы, утверждённые три года назад. Как добавил Серебряков, решением этой проблемы сейчас занимаются в областном правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема транспортной доступности является самой наболевшей для жителей Сахалина и Курильских островов. Добраться до Большой земли сахалинцы могут самолётом, что дорого, и паромом — что долго и порой вообще нереально. Добавим, что в середине июня более 300 жителей Северо-Курильска направили губернатору Сахалина Олегу Кожемяко коллективную жалобу на проблемы с пассажирскими перевозками до Петропавловска-Камчатского теплоходом «Гипанис». Отмечалось, что судовладелец, ООО «Сахморфлот» постоянно нарушает расписание, а зачастую судно просто не выходит в рейс под надуманным предлогом плохой погоды.

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