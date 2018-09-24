Катманду, , 08:01 — REGNUM Власти Непала планируют удвоить популяцию тигров в рамках программы созданной фондом защиты дикой природы, сообщает 24 сентября Al Jazeera.

Численность тигров в Непале с 2009 года уже практически удвоилась с 121 животного до 235, в настоящее время планируется к 2022 году вновь увеличить данный показатель в два раза.

«Защита тигров — главный приоритет правительства», — подчеркнули в министерстве лесов и окружающей среды Непала.

Напомним, фонд защиты окружающей среды разработал программу Tx2, целью которой является удвоение популяции хищников по всему миру в 2022 году, который по китайскому календарю будет годом тигров.

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