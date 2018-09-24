Понедельник, 24 Сентября 2018 года
09:57:48 МСК

Власти Непала планируют удвоить популяцию тигров

Общество

Для правительства страны – это главный приоритет

Катманду, 24 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  Власти Непала планируют удвоить популяцию тигров в рамках программы созданной фондом защиты дикой природы, сообщает 24 сентября Al Jazeera.

Численность тигров в Непале с 2009 года уже практически удвоилась с 121 животного до 235, в настоящее время планируется к 2022 году вновь увеличить данный показатель в два раза.

«Защита тигров — главный приоритет правительства», — подчеркнули в министерстве лесов и окружающей среды Непала.

Напомним, фонд защиты окружающей среды разработал программу Tx2, целью которой является удвоение популяции хищников по всему миру в 2022 году, который по китайскому календарю будет годом тигров.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще один жеребенок лошади Пржевальского родился в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить