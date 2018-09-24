Блогера Навального задержали на выходе из спецприемника

Москва, , 07:56 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, который отбыл 30 суток ареста в спецприемнике, снова задержан. Об этом сообщил начальник избирательного штаба Навального Леонид Волков на странице в соцсети Twitter.

«Навального задержали на выходе из спецприемника, — написал Волков. — Открыли дверь — и тут же провели в автобус».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов доставили блогера в ОВД «Даниловский».

Напомним, 27 августа блогер Алексей Навальный был отправлен под арест на 30 суток за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия). Такое решение принял Тверской суд Москвы.

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