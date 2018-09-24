В ТПУ сообщили о самых популярных странах для обучения студентов

Томск, , 07:50 — REGNUM Самыми популярными странами, в которых проходит обучение студентов Томского политехнического университета (ТПУ) в рамках международных программ академической мобильности, являются Германия, Чехия, Казахстан, Китай, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

«Только за последний учебный год в международной академической мобильности приняли участие более 300 студентов-политехников, включая и семестровое обучение, и практики», — пояснила главный эксперт отдела по работе с иностранными обучающимися ТПУ Марина Таюрская.

По ее словам, все политехники, получившие уникальный опыт обучения за рубежом, вспоминают этот период своей жизни как самый волнующий и особенный. Но у них также существует возможность проходить обучение в других вузах России. Так, за последний год часть своей образовательной программы осваивали в других вузах России более 70 студентов.

Ранее магистранты ТПУ приняли участие в работе международной IT-школы, проходившей в Дубне, где обучались методам аналитики больших данных и обучали нейросеть стихосложению.

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