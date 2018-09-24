Байкал: итоги исследования акватории Малого Моря оказались неутешительными

Иркутск, , 05:13 — REGNUM Ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) получили новые результаты оценки санитарно-микробиологического состояния акватории Малого Моря. По данным учёных, в четырёх из восьми исследованных заливов зафиксировано неблагоприятное санитарно-микробиологическое состояние.

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Первый отбор проб воды осуществили в июле 2018 года. Второй этап исследования проводился с 8 по 17 августа текущего года в рамках грантовой поддержки фонда «Озеро Байкал». Специалисты отобрали пробы поверхностного и придонного слоев воды в средней части Малого Моря (залив Хужирский), его южной части (заливы Хужир-Нугайский и Мухор) и юго-западной части в проливе Ольхонские Ворота (заливы Хул, Куркут, Тутай, Загли и бухта Базарная). Отбор проб проводили в соответствии с требованиями ГОСТ и СанПиН.

Как сообщили ИА REGNUM в фонде «Озеро Байкал», в пробах, отобранных в бухте Базарная, зафиксировано превышение количества общих колиформных бактерий (ОКБ) в два раза, термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) — в семь раз, энтерококков — в шесть раз. Коэффициент самоочищения (КС) оказался низким (2,1−3,8). В заливе Мухор возле устья реки Кучулга оказались превышенными в полтора раза сигнальные значения энтерококков. В бухте Зуун-Хагун зафиксировано превышение ТКБ и энтерококков в два раза. Превышения норматива ТКБ в 1,2 раза и энтерококков в 3,5 раза выявлены в акватории залива Куркут. В заливе Загли, где в период пробоотбора замечены стоянки судов, количество ТКБ было превышено в 1,2 раза.

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В заливе Хужир-Нугайский обнаружили довольно высокие значения энтерококков — в пять-семь раз выше сигнальных. В заливах Тутай, Хул и Хужирский колиформные бактерии и энтерококки не превышали допустимые и сигнальные значения.

Учёные сделали вывод, что качество воды в заливах Мухор, Загли и Куркут, а также в бухте Базарная не соответствует СанПиН 2.1.5.980−00. Наихудшим качество воды оказалось в бухте Базарная. В заливе Хужир-Нугайский нашли энтерококки в количествах, превышающих сигнальные значения. Это означает, что в воды залива поступило свежее фекальное загрязнение.

Добавим, на Байкале, по данным учёных, складывается неблагоприятная санитарная обстановка. Ситуация усугубляется в летнее время, когда озеро массово посещают туристы. Растёт число судов, фиксируется сброс некачественно очищенных сточных вод из прибрежных населённых пунктов и туристических объектов. Наиболее популярным местом отдыха в летнее время считается Малое Море озера Байкала, соответственно, здесь антропогенная нагрузка очень высока.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2018 года учёные обнаружили в заливах Мухор, Хужир-Нугайский и Иркутская Губа высокие значения колиформов, что говорит о неэффективной работе очистных сооружений.

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