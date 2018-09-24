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Второй из кантонов Швейцарии проголосовал за запрет паранджи

Общество

Инициативу поддержали 67% избирателей

Санкт-Галлен, Швейцария, 24 сентября 2018, 03:02 — REGNUM  Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен выступили за запрет на ношение в регионе одежды, скрывающей лицо. Итоги голосования опубликованы на официальном сайте кантона.

В воскресенье, 23 сентября, в Швейцарии состоялся день референдумов. В Санкт-Галлене избиратели голосовали во вопросу внесения в уголовный кодекс поправок, запрещающих, из соображений безопасности, ношение паранджи в общественных местах.

За запрет паранджи высказались 67% избирателей. Явка составила около 40%.

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В сентябре 2017 года парламент кантона Санкт-Галлен подержал инициативу о запрете подобной одежды. Носить паранджу запрещено в соседнем кантоне Тичино.

На федеральном уровне запрет на паранджу был отклонен — власти Швейцарии предоставили каждому кантону право на самостоятельное решение. Всего в составе страны 26 кантонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года носить паранджу в общественных местах запретили власти канадской провинции Квебек. Ограничение стало первым и в Канаде, и во всей Северной Америке.

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