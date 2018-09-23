С осуждённого в Орле взыскали расходы на его содержание в колонии

Орел, , 20:11 — REGNUM Взыскать с осуждённого мужчины расходы на его содержание в исправительной колонии постановил Заводской районный суд города Орла. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Курской области.

Мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области. В период отбывания наказания осужденный был обеспечен необходимым имуществом, питанием, средствами гигиены, а также пользовался услугами коммунально-бытового обеспечения. Всего на осужденного учреждением было израсходовано около 119 тысяч рублей.

При этом мужчине администрацией колонии было предложено оплачиваемое место работы, но он категорически отказался от выполнения своих должностных обязанностей.

Уточняется, что осужденный не был признан инвалидом I или II группы, а значит, у него не было оснований для отказа от работы по болезни.

В связи с уклонением осужденного от трудоустройства, администрация ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области просила суд взыскать с него стоимость затрат на его содержание.

Суд принял решение взыскать сзаключенного денежные средства за его содержание в колонии. Решение вступит в законную силу через несколько дней.

Стоит отметить, что осуждённые привлекаются к труду во время заключения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, так как общственно-полезный труд — один из важных элементов процесса отбывания наказания.