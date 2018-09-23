Первый снег может выпасть в Москве 26 сентября

Москва, , 19:29 — REGNUM Вероятность выпадения первого снега на будущей неделе в Москве не исключают синоптики метеоцентра «Фобос». Об этом говорится 23 сентября на сайте Метеослужбы.

По данным синоптиков, в столице на будущей неделе ожидается ветреная и дождливая погода. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5…+10 градусов тепла в начале недели, а в среду, 26 сентября, в утренние и ночные часы возможно понижение до 0 градусов и выпадение первого снега в отдельных районах Москвы.

Также ожидается сильное выпадение осадков при порывах ветра до 17 м/с. Метеорологи прогнозируют выпадение 70% месячной нормы осадков в период с понедельника по четверг наступающей недели.

Кроме того, будут отмечены резкие перепады атмосферного давления, что создаст дискомфорт для самочувствия метеозависимых людей.

Напомним, что ранее метеорологи предупредили об окончании затянувшегося лета в столичном регионе.

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