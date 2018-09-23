Ученые назвали самую вредную позу для сна

Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Сон на животе является худшим вариантом из доступных поз для засыпания, так как может привести к ряду проблем со здоровьем. Исследование провели, как передает ресурс Bustle, специалисты из американской клиники Майо.

По мнению специалистов, сон на животе может затруднить дыхание и движение мышц шеи, а также привести к болям в спине и суставах.

Ученые отмечают, что человек, у которого во время сна шея и голова могут свободно поворачиваться, находится в правильном положении.

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