Более 200 адресов должников за «коммуналку» посетили приставы в Калуге

Калуга, , 18:29 — REGNUM Неожиданные утренние визиты на дому граждан, не платящим за коммунальные услуги, нанесли в Калуге судебные приставы. Совместно с представителями управляющих компаний приставы за одно утро посетили более 200 адресов.

Как сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области, нежданные для должников посетители, выясняли причины задержек оплаты за ЖКХ, предлагали немедленно оплатить долги. В случае отказа погашать задолженности, судебные приставы проверяли имущественное положение должников, накладывали арест на имущество, устанавливали места работы и наличие иных источников доходов неплательщиков.

Всего в результате утреннего рейда в счет погашения коммунальных задолженностей было взыскано 268 тысяч рублей. В рамках 10 исполнительных производств судебные приставы наложили арест на имущество неплательщиков — в акты описи и ареста попали: бытовая техника и электроника, компьютерная техника и мебель.

Напомним, за 8 месяцев 2018 года судебными приставами УФССП России по Калужской области в принудительном порядке было взыскано более 92 миллионов рублей задолженностей за услуги ЖКХ.

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