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Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Общество

Украинские суда будут дислоцироваться в Бердянске, где появится новая военно-морская база

Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом
George Chernilevsky
Корабль управления «Донбасс»

Симферополь, 23 сентября 2018, 17:23 — REGNUM  Под арками Крымского моста прошли два корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины — A500 «Донбасс» и A830 «Корец». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Корабль A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» прошли Крымский мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым», — передает вещатель.

Отмечается, что украинские суда будут дислоцироваться в Бердянске, где появится новая военно-морская база Украины.

23 сентября пресс-служба Росморречфлота сообщила, что два корабля ВМС Украины, которые вошли в экономическую зону РФ в Черном море, будут проведены через Керчь-Еникальский канал под Крымский мостом в Азовское море.

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